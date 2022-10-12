«Челси» может подписать Павара летом, если он не продлит контракт с «Баварией»
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар интересен «Челси».
Летом сообщалось, что 26-летний француз интересен «МЮ», «Челси», «Атлетико» и «Ювентусу».
Интерес лондонцев сохранился, игрок остается в шорт-листе «синих», утверждает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild.
Летом 2023 года переход в «Челси» будет весьма вероятен, если Бенжамен не продлит контракт с «Баварией», рассчитанный до 2024-го.
Подробная статистика выступлений Павара – здесь.
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