«Челси» может подписать Павара летом, если он не продлит контракт с «Баварией»

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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар интересен «Челси».

Летом сообщалось, что 26-летний француз интересен «МЮ», «Челси», «Атлетико» и «Ювентусу».

Интерес лондонцев сохранился, игрок остается в шорт-листе «синих», утверждает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild.

Летом 2023 года переход в «Челси» будет весьма вероятен, если Бенжамен не продлит контракт с «Баварией», рассчитанный до 2024-го.

Подробная статистика выступлений Павара – здесь.

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