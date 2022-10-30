Павар первым покинул раздевалку «Баварии» вчера и тренировку сегодня. Он не смотрел тренерам в глаза

Теги Бавария бундеслига Германия Бенжамен Павар Футбол

Продление контракта Бенжамена Павара с «Баварией» до 2024 года под вопросом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, вчера француз первым покинул стадион после игры с «Майнцем» (6:2), где остался в запасе и вышел на поле во втором тайме. А сегодня первым ушел с тренировки.

Отмечается, что Павар избегает зрительного контакта с тренерским штабом.

В этом сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 10 матчей. Его статистика – здесь.

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