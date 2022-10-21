«Бавария» лидирует в борьбе за Лаймера. Хавбек «Лейпцига» также интересен «Ливерпулю» и «Челси»

Хавбек может перейти в «Баварию».

Мюнхенцы лидируют в борьбе за 25-летнего игрока сборной Австрии, который по окончании сезона может стать свободным агентом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо для СaughtOffside.

По данным источника, главный тренер «Баварии» хотел подписать Лаймера и в прошлом, и в нынешнем году, а в 2023-м полузащитник будет приоритетной целью мюнхенцев.

По информации шефа отдела футбола Bild Кристиана Фалька, Лаймером также интересуются и .