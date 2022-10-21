«Бавария» лидирует в борьбе за Лаймера. Хавбек «Лейпцига» также интересен «Ливерпулю» и «Челси»
Хавбек «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер может перейти в «Баварию».
Мюнхенцы лидируют в борьбе за 25-летнего игрока сборной Австрии, который по окончании сезона может стать свободным агентом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо для СaughtOffside.
По данным источника, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн хотел подписать Лаймера и в прошлом, и в нынешнем году, а в 2023-м полузащитник будет приоритетной целью мюнхенцев.
По информации шефа отдела футбола Bild Кристиана Фалька, Лаймером также интересуются «Ливерпуль» и «Челси».
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