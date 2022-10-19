Жером Ротен: «Сборной Франции потребуется великий Погба, чтобы дойти до конца на ЧМ-2022. Он ключевой и эталонный игрок – на поле и за его пределами»

считает, что Поль Погба необходим сборной .

«Хорошая новость заключается в том, что он вернулся к тренировкам. Это означает, что физически дела идут лучше, что серьезных проблем больше нет.

У него есть время, чтобы отыграть несколько минут за клуб, пока он ждет список игроков от Дидье [Дешама]. Очень важно, что состав уже формируется, Дидье полностью доверяет Полю.

Он ключевой игрок, эталонный игрок, как на поле, так и за его пределами, и это важно. Сегодня сборной Франции не обязательно иметь много игроков, которые будут лидерами в раздевалке. Не обязательно нужны пять или шесть [таких игроков]. Двух или трех достаточно, и он один из них. Факт его присутствия имеет важное значение в жизни команды.

Поскольку он, возможно, не на 100% готов в плане физических возможностей, придется справляться с этим фактом – Полю не обязательно играть во всех матчах. Конкуренция в составе большая, и я по-прежнему убежден, что [Погба] необходим на поле.

Чтобы сборная Франции дошла до конца, потребуется великий Поль Погба. Мы уже потеряли , а мы очень хорошо знаем, что он умеет делать. Если вдобавок ко всему у нас не будет , который умеет делать все в футболе, то все будет проблематично. Так что да, нужно рискнуть», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в эфире программы «Rothen s’enflamme» на RMC Sport.