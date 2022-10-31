КДК рассмотрит поведение Гогниева после удаления в матче с «Динамо». Он обматерил журналиста «Матч ТВ»

КДК РФС рассмотрит эмоциональное поведение тренера «Химок» .

«Мы рассмотрим неспортивное поведение главного тренера «Химок» после удаления. Эпизоды были указаны и в протоколе матча, и в рапорте делегата.

Мы пригласили Гогниева на заседание. Кроме того, запросили дополнительный рапорт у судьи Бобровского и пояснения у делегата матча. Также игроки «Химок» не в полном составе прошли через микст-зону», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В матче Мир с «Динамо» (1:6) тренер подмосковного клуба заменил Дениса Глушакова в первом тайме, крикнув ему: «Домой, #####!» В перерыве Гогниев сорвался на журналиста «Матч ТВ» Сергея Дурасова: «Да #####, ##### какую-то говорите, ###». Также Гогниев эмоционально отпраздновал единственный гол «Химок», забитый Ильей Садыговым с пенальти: «Вот так, #####!»

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