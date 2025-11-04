Тренер «Кайрата» Уразбахтин перед «Интером»: «Соперник топ-уровня. Важно быть смелыми и организованными, по максимуму использовать моменты»
Рафаэль Уразбахтин: Матч с «Интером» – возможность проявить себя.
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался в преддверии матча Лиги чемпионов против «Интера».
«Все хорошо. Мы подходим к матчу с «Интером» с положительными эмоциями. Подтвердили чемпионство в Казахстане и теперь спокойно готовимся.
Понимаем силу соперника, но это очередная возможность проявить себя, посмотреть на свой уровень с таким сильным соперником.
Команда опытная, в чемпионате Италии идет на втором месте и борется за чемпионство. Соперник топ-уровня, в группе Лиги чемпионов тоже идет без поражений.
Что сказать… Будет сложно, но нам важно быть смелыми, дисциплинированными и организованными. И по максимуму использовать моменты, которые, мы уверены, у нас будут», – сказал Рафаэль Уразбахтин.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости