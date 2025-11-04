«Сколько можно ВАР по 10 минут просматривать?! На это смотреть невозможно. Лишний раз убеждаюсь, что переговоры арбитров надо оглашать». Радимов об отмененном голе «Ростова»

Владислав Радимов: невозможно смотреть, как ВАР проверяют по 10 минут.

Владислав Радимов остался недоволен затяжной проверкой гола в матче «Ростов» – «Акрон» (0:1).

На 82-й минуте матча 14-го тура Мир РПЛ нападающий «Ростова» Егор Голенков отправил мяч в сетку ворот «Акрона». Судейская бригада во главе с Яном Бобровским начала изучать эпизод на предмет офсайда. Проверка заняла около 10 минут , после чего было принято решение не засчитывать гол.

«Более справедливым итогом в этой встрече была бы ничья, наверное. Но здесь надо отметить, что наконец-то «Акрон» с этими игроками набрал три очка. Это первое.

Второе – ну сколько можно просматривать моменты на ВАР по десять минут?! Смотреть на это просто невозможно. Ну просто невозможно, я не понимаю почему. Лишний раз убеждаюсь в том, что необходимо оглашать переговоры арбитров, тогда мы поймем, кто есть кто. Сразу все станет очевидно. Причем там в обоих моментах очевидные офсайды даже по телетрансляции видны», – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России.