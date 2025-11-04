«Сколько можно ВАР по 10 минут просматривать?! На это смотреть невозможно. Лишний раз убеждаюсь, что переговоры арбитров надо оглашать». Радимов об отмененном голе «Ростова»
Владислав Радимов остался недоволен затяжной проверкой гола в матче «Ростов» – «Акрон» (0:1).
На 82-й минуте матча 14-го тура Мир РПЛ нападающий «Ростова» Егор Голенков отправил мяч в сетку ворот «Акрона». Судейская бригада во главе с Яном Бобровским начала изучать эпизод на предмет офсайда. Проверка заняла около 10 минут, после чего было принято решение не засчитывать гол.
«Более справедливым итогом в этой встрече была бы ничья, наверное. Но здесь надо отметить, что наконец-то «Акрон» с этими игроками набрал три очка. Это первое.
Второе – ну сколько можно просматривать моменты на ВАР по десять минут?! Смотреть на это просто невозможно. Ну просто невозможно, я не понимаю почему. Лишний раз убеждаюсь в том, что необходимо оглашать переговоры арбитров, тогда мы поймем, кто есть кто. Сразу все станет очевидно. Причем там в обоих моментах очевидные офсайды даже по телетрансляции видны», – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России.