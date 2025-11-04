Мбаппе больше не будет уступать право пробить пенальти, если «Реал» не будет вести с крупным счетом. Винисиус не забил «Валенсии» с точки (The Athletic)
Килиан Мбаппе будет сам исполнять следующие пенальти «Реала».
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе больше не будет уступать партнерам право на исполнение пенальти.
1 ноября мадридский клуб разгромил «Валенсию» со счетом 4:0 в 11-м туре Ла Лиги. Мбаппе открыл счет с пенальти на 19-й минуте. На 42-й минуте «сливочные» заработали еще один одиннадцатиметровый при счете 2:0. Французский футболист уступил его Винисиусу Жуниору, но бразилец не забил с точки.
Как пишет The Athletic со ссылкой на источники в тренерском штабе, Мбаппе, назначенный штатным пенальтистом команды, больше не будет уступать право на исполнение одиннадцатиметровых. Исключениями могут стать случаи, когда команда ведет с крупным счетом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
