Мбаппе больше не будет уступать право пробить пенальти, если «Реал» не будет вести с крупным счетом. Винисиус не забил «Валенсии» с точки (The Athletic)

Килиан Мбаппе будет сам исполнять следующие пенальти «Реала».

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе больше не будет уступать партнерам право на исполнение пенальти.

1 ноября мадридский клуб разгромил «Валенсию» со счетом 4:0 в 11-м туре Ла Лиги . Мбаппе открыл счет с пенальти на 19-й минуте. На 42-й минуте «сливочные» заработали еще один одиннадцатиметровый при счете 2:0. Французский футболист уступил его Винисиусу Жуниору , но бразилец не забил с точки.

Как пишет The Athletic со ссылкой на источники в тренерском штабе, Мбаппе, назначенный штатным пенальтистом команды, больше не будет уступать право на исполнение одиннадцатиметровых. Исключениями могут стать случаи, когда команда ведет с крупным счетом.