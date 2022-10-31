«Химки» извинились за поведение Гогниева: «Реплики тренера противоречат этике. Проведем разбирательство»

«Химки» прокомментировали поведение тренера .

В матче Мир с «Динамо» (1:6) тренер подмосковного клуба заменил Дениса Глушакова в первом тайме, крикнув ему: «Домой, #####!» В перерыве Гогниев сорвался на журналиста «Матч ТВ» Сергея Дурасова: «Да #####, ##### какую-то говорите, ###». Также Гогниев эмоционально отпраздновал единственный гол «Химок», забитый Ильей Садыговым с пенальти: «Вот так, #####!»

«Произошедшее на матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Химки» не останется без внимания клуба.

Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.

Главный тренер команды – пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.

Футбольный клуб «Химки» проведет внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного», – говорится в заявлении «Химок».

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