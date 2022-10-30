Аршавин о «Химках»: «Гогниев осетин, очень эмоционален, все идет не так. Он уже потерял нити управления командой. Если придет Юран, будет смешно, но интересно»
Андрей Аршавин считает, что Спартак Гогниев не сможет исправить ситуацию в «Химках».
В 15-м туре Мир РПЛ «Химки» в гостях проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
Гогниев заменил капитана Дениса Глушакова на 35‑й минуте игры. После свистка на перерыв получил красную карточку и, уходя в подтрибунное помещение, в грубой форме высказал претензии комментатору «Матч ТВ» Сергею Дурасову.
«Он осетин, очень эмоционален, все идет не так. Это плохо, но мы не будем ханжами, в обычной жизни у нас это тоже происходит. К сожалению, не может он себя сдержать.
Мне кажется, он уже потерял нити управления командой. Я не верю, что проект пойдет в другую сторону с ним. Если придет Юран, будет очень смешно, но наблюдать за этим будет интересно», – сказал Аршавин в эфире программы «Все на матч!».
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