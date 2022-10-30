Аршавин о «Химках»: «Гогниев осетин, очень эмоционален, все идет не так. Он уже потерял нити управления командой. Если придет Юран, будет смешно, но интересно»

считает, что не сможет исправить ситуацию в «Химках».

В 15-м туре Мир «Химки» в гостях проиграли «Динамо» со счетом 1:6.

Гогниев заменил капитана Дениса Глушакова на 35‑й минуте игры. После свистка на перерыв получил красную карточку и, уходя в подтрибунное помещение, в грубой форме высказал претензии комментатору Сергею Дурасову.

«Он осетин, очень эмоционален, все идет не так. Это плохо, но мы не будем ханжами, в обычной жизни у нас это тоже происходит. К сожалению, не может он себя сдержать.

Мне кажется, он уже потерял нити управления командой. Я не верю, что проект пойдет в другую сторону с ним. Если придет Юран, будет очень смешно, но наблюдать за этим будет интересно», – сказал Аршавин в эфире программы «Все на матч!».

«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора