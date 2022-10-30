Кроос удален впервые в карьере – за две желтые в матче «Реала» с «Жироной»

Полузащитник впервые в карьере не доиграл матч из-за удаления.

Хавбек получил две желтые карточки во время игры 12-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1). Первая была показана ему на 55-й минуте, вторая – на 1-й добавленной ко второму тайму минуте.

Немецкий футболист никогда не получал красных карточек – ни за 426 игр в и Бундеслиге, ни в других турнирах. Подробно со статистикой экс-полузащитника «Баварии» можно ознакомиться здесь.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Марио Мелеро Лопеса.