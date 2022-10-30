Экс-судья Бурруль считает, что в ворота «Реала» не нужно было назначать пенальти: «Мяч попал сначала в грудь, а затем в руку Асенсио. Она не вытянута»

Экс-арбитр считает, что пенальти в ворота «Реала» назначен неправильно.

Мадридский клуб сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче .

сравняла счет на 80-й минуте, реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной площади.

«Думаю, что этот момент не предусматривает назначения пенальти. Мяч попадает сначала в грудь, а затем в руку Асенсио.

Рука футболиста не вытянута, игрок находится не в направлении ворот», – сказал .

Марио Мелеро Лопес работал в качестве главного арбитра в матче «Реала» и «Жироны».

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports