«В ворота «Реала» выдумали пенальти». Анчелотти об 1:1 с «Жироной»
Карло Анчелотти не согласен с назначенным пенальти в ворота «Реала».
Мадридский клуб дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче Ла Лиги.
Во втором тайме при счете 1:0 в ворота «Реала» был назначен пенальти за игру рукой Марко Асенсио в штрафной площади.
«Сложный матч. В текущих обстоятельствах это нормально. Хорошая игра по содержанию, но ситуация с неназначенным пенальти стоила нам набранных очков.
Пенальти в наши ворота не было. Мяч не задел руку. Я разговаривал с Асенсио. Да, позиция не самая простая, но левую руку он не задействовал. А если и играл ей, то она была близка к телу. Не знаю, выдумали пенальти. Больше ничего не могу сказать
Теперь наше преимущество в Ла Лиге сократилось до одного очка. В Лиге чемпионов у нас есть возможность финишировать на первом месте в группе. Мы должны сделать это, это важно. Важно пройти дальше с первого места», – сказал главный тренер «Реала».
Марио Мелеро Лопес был главным арбитром матча «Реала» и «Жироны».
Фото: кадр из трансляции Setanta Sports
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