«В ворота «Реала» выдумали пенальти». Анчелотти об 1:1 с «Жироной»

не согласен с назначенным пенальти в ворота .

Мадридский клуб дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче .

Во втором тайме при счете 1:0 в ворота «Реала» был назначен пенальти за игру рукой в штрафной площади.

«Сложный матч. В текущих обстоятельствах это нормально. Хорошая игра по содержанию, но ситуация с неназначенным пенальти стоила нам набранных очков.

Пенальти в наши ворота не было. Мяч не задел руку. Я разговаривал с Асенсио. Да, позиция не самая простая, но левую руку он не задействовал. А если и играл ей, то она была близка к телу. Не знаю, выдумали пенальти. Больше ничего не могу сказать

Теперь наше преимущество в сократилось до одного очка. В Лиге чемпионов у нас есть возможность финишировать на первом месте в группе. Мы должны сделать это, это важно. Важно пройти дальше с первого места», – сказал главный тренер «Реала».

Марио Мелеро Лопес был главным арбитром матча «Реала» и «Жироны».

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports