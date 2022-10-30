Карпин о судействе: «Толку с комитетом говорить? Мы не понимаем правил, а у них на все есть объяснения»

критично высказался о судейском комитете.

– Вы много говорили о неназначенных пенальти на Комличенко. Поговорили с судейским комитетом?

– Нет, ни с кем не общался.

– Планируете?

– Толку с ними говорить?

– Объяснили бы вам свое видение.

– У них на все есть объяснение, поэтому смысла разговаривать нет.

– По решениям ЭСК РФС порой заметно, когда один и тот же эпизод судьями трактуется по-разному, но комиссия поддерживает арбитров.

– Я про это и говорю. С играли на Кубок здесь [в Грозном]: у Прохина рука внизу, он задевает лицо – ставят пенальти и говорят, что это пенальти.

Если не ошибаюсь, в игре с Мельникова за лицо хватают двумя руками и отталкивают – пенальти нет, и это нормально. И чего обсуждать с ними?

– Тренеры и футболисты говорят: мы не понимаем правил.

– Мы не понимаем, это да. А у них на все есть объяснения, – сказал тренер .