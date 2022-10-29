Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеских матчах.

– Соперником сборной России 17 ноября станет команда . Как прокомментируете такой выбор?

– Что есть, то есть. Как будто живем не в этом мире. Мы же понимаем, что происходит. С кем смогли договориться, то и есть. Или выбирать можно было?

– По календарю на 19 ноября был запланирован матч со сборной Боснии и Герцеговины в Санкт‑Петербурге. Его не будет?

– Наверное, не будет. А на 16 ноября стоял матч с .

– Они отказались?

– Не знаю. Я тренер, откуда я знаю. Это не мои проблемы, кто с кем договаривается и почему что‑то не происходит.

– Второй матч в ваших интересах?

– Ну да.

– Кто это может быть?

– Разговоры есть.

– По данным , это .

– Разговоры есть. А как договорятся, если договорятся, то объявят.

– Какая дата второго матча вам удобна?

– Если первый матч 17‑го, то самое раннее, когда сможем второй сыграть, 20 ноября. На крайний случай – 19‑го, – сказал Карпин.

Россия сыграет с Таджикистаном в Душанбе. Похоже, это вместо матчей с Ираном и Боснией