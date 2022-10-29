Карпин о матчах с Боснией и Ираном: «Не будет, наверное. Не мои проблемы, кто с кем договаривается и почему что‑то не происходит»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеских матчах.
– Соперником сборной России 17 ноября станет команда Таджикистана. Как прокомментируете такой выбор?
– Что есть, то есть. Как будто живем не в этом мире. Мы же понимаем, что происходит. С кем смогли договориться, то и есть. Или выбирать можно было?
– По календарю на 19 ноября был запланирован матч со сборной Боснии и Герцеговины в Санкт‑Петербурге. Его не будет?
– Наверное, не будет. А на 16 ноября стоял матч с Ираном.
– Они отказались?
– Не знаю. Я тренер, откуда я знаю. Это не мои проблемы, кто с кем договаривается и почему что‑то не происходит.
– Второй матч в ваших интересах?
– Ну да.
– Кто это может быть?
– Разговоры есть.
– По данным «Матч ТВ», это Узбекистан.
– Разговоры есть. А как договорятся, если договорятся, то объявят.
– Какая дата второго матча вам удобна?
– Если первый матч 17‑го, то самое раннее, когда сможем второй сыграть, 20 ноября. На крайний случай – 19‑го, – сказал Карпин.
Россия сыграет с Таджикистаном в Душанбе. Похоже, это вместо матчей с Ираном и Боснией
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