Карпин о словах, что он один из лучших тренеров России: «Да ради бога! Я здесь при чем? Мне по барабану»
Валерий Карпин скептически отнесся к высокой оценке его работы со стороны экспертов.
– Вы в топ‑3 российских тренеров входите?
– Без понятия.
– Валерий Георгиевич, вас эксперты называют одним из лучших в стране!
– Да ради бога! Я здесь при чем?
– Неужели не обращаете внимания?
– Конечно, нет.
– Совсем не приятна такая оценка?
– Да по барабану вообще! Сегодня говорят так, а завтра проиграли два матча и скажут совершенно другое, - сказал тренер «Ростова» и сборной России.
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