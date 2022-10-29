Карпин о словах, что он один из лучших тренеров России: «Да ради бога! Я здесь при чем? Мне по барабану»

скептически отнесся к высокой оценке его работы со стороны экспертов.

– Вы в топ‑3 российских тренеров входите?

– Без понятия.

– Валерий Георгиевич, вас эксперты называют одним из лучших в стране!

– Да ради бога! Я здесь при чем?

– Неужели не обращаете внимания?

– Конечно, нет.

– Совсем не приятна такая оценка?

– Да по барабану вообще! Сегодня говорят так, а завтра проиграли два матча и скажут совершенно другое, - сказал тренер «Ростова» и сборной России.