Карпин о выходе «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф ЛЕ: «Великолепный успех. Говорят, у нас нет тренерской школы? Плюньте в тех людей»
Валерий Карпин высказался о достижении Станислава Черчесова.
Главный тренер «Ференцвароша» вывел венгерскую команду в плей-офф еврокубка впервые за 47 лет. Клуб из Будапешта занял первое место в группе Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
– Станислав Черчесов впервые за 47 лет вывел «Ференцварош» в плей‑офф еврокубка. Поздравили коллегу?
– Не писал. Это великолепный успех.
– Магомед Адиев со сборной Казахстана выиграл свою группу в Лиге наций. Такой результат как оцените?
– Великолепно, замечательно.
– Выходит, есть у нас качественная тренерская школа?
– А кто говорит, что нет?
– Куда ни плюнь, слышны разговоры.
– Вот плюньте в тех людей – улыбаясь сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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