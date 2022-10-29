Карпин о выходе «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф ЛЕ: «Великолепный успех. Говорят, у нас нет тренерской школы? Плюньте в тех людей»

высказался о достижении Станислава Черчесова.

Главный тренер «Ференцвароша» вывел венгерскую команду в плей-офф еврокубка впервые за 47 лет. Клуб из Будапешта занял первое место в группе с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».

– впервые за 47 лет вывел «Ференцварош» в плей‑офф еврокубка. Поздравили коллегу?

– Не писал. Это великолепный успех.

– Магомед Адиев со сборной выиграл свою группу в Лиге наций. Такой результат как оцените?

– Великолепно, замечательно.

– Выходит, есть у нас качественная тренерская школа?

– А кто говорит, что нет?

– Куда ни плюнь, слышны разговоры.

– Вот плюньте в тех людей – улыбаясь сказал главный тренер и сборной России.