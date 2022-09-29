Неймар: «На мне фолят по 4, 5, 6 раз за игру, а я получаю желтую за первое же нарушение. Ко мне всегда относятся особо»

недоволен тем, как к нему относятся арбитры.

Об этом форвард рассказал после товарищеского матча между сборными и Туниса (5:1).

«Игроки Туниса завелись благодаря болельщикам, которые безумно поддерживали их. Но они немного переборщили. У нашей команды все хорошо с психологией, мы готовы к такому. Мы играли в футбол и контролировали матч. Это была первая игра чемпионата мира для нас.

За первый же фол в матче я получил желтую. Это сложно принять. За игру на мне фолят по четыре, пять, шесть раз. А ко мне всегда относятся особо. Я получил по ногам во втором тайме, когда мы начинали контратаку. Парень сфолил на мне и даже не получил желтую. А я случайно сфолил на защитнике, я не делал это намеренно. Я даже остановился и извинился перед ним. Но мне показали желтую.

Такие ситуации невозможно контролировать. Я не бил его специально. Иногда хочется видеть больше здравого смысла», – сказал Неймар.

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