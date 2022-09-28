Ришарлисон о брошенном в него банане: «Надеюсь, этого фаната найдут и накажут»

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Ришарлисон призвал наказать болельщика, бросившего в него банан.

Инцидент произошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже по ходу товарищеского матча между сборными Бразилии и Туниса (5:1).

«Я обсуждал эту ситуацию с Роберто Фирмино и сказал ему, что слава Богу, что я не сразу увидел это, потому что не знаю, что мог бы натворить в порыве ярости. Надеюсь, этого фаната найдут и накажут.

Это непростая ситуация. Все видели, через что пришлось пройти Винисиусу недавно, а теперь и мой случай прямо на стадионе.

Надеюсь, этого человека найдут и накажут. Пусть это станет уроком для остальных», – сказал форвард сборной Бразилии и «Тоттенхэма».

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