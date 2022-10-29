Глава «Локо» Нагорных после 0:1 с ЦСКА: «Ничья была бы более справедливым результатом. Команда прибавляет, мы набираем обороты»

Председатель совета директоров считает, что команда прибавляет.

В 15-м туре Мир железнодорожники уступили (0:1).

«Команда работает. Думаю, сегодня все видели, что команда прибавляет. Хочу поблагодарить игроков, тренеров и болельщиков. То, что они нас поддерживают, – очень правильно и важно в такие сложные моменты.

Мы набираем обороты. Наверное, сегодня более справедливым результатом была бы ничья. Но это спорт. Были моменты, мы их не использовали. Будем еще добавлять.

Судейство? По-моему, сегодня отработали правильно», – сказал Юрий Нагорных.