Глава «Локо» Нагорных после 0:1 с ЦСКА: «Ничья была бы более справедливым результатом. Команда прибавляет, мы набираем обороты»
Председатель совета директоров «Локомотива» считает, что команда прибавляет.
В 15-м туре Мир РПЛ железнодорожники уступили ЦСКА (0:1).
«Команда работает. Думаю, сегодня все видели, что команда прибавляет. Хочу поблагодарить игроков, тренеров и болельщиков. То, что они нас поддерживают, – очень правильно и важно в такие сложные моменты.
Мы набираем обороты. Наверное, сегодня более справедливым результатом была бы ничья. Но это спорт. Были моменты, мы их не использовали. Будем еще добавлять.
Судейство? По-моему, сегодня отработали правильно», – сказал Юрий Нагорных.
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