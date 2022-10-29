Федотов про гол Ушакова «Локомотиву»: «Мы не увидели криминала и не поняли, почему он не засчитан»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отмененный гол .

На 89-й минуте матча 15-го тура Мир футболист армейцев, выиграв борьбу с хавбеком , под острым углом выбежал к воротам железнодорожников и пробил в ближний угол Гильерме, вышедшему перехватывать предполагаемый прострел. Главный судья Артем Любимов, посмотрев видеоповтор, принял решение не засчитывать гол из-за того, что Ушаков рукой попал Баринову в лицо в ходе атаки.

«В жизни каждого человека все случается в первый раз. В моменте с голом он выиграл единоборство, классно распорядился моментом. Мы не увидели криминала в его игре и не поняли, почему гол не был засчитан.

Мальчик юн, таких возможностей у него еще будет много. Жаль, что красная карточка выведет его из строя на следующий тур.

Хочется, чтобы футбольная зрелость у молодых наступала быстрее, но в футболе всегда по-разному. Хотя ребята уже стучатся во все двери. Когда Ушаков выходил на замены, он выглядел более цельно, чем в те моменты, когда ситуация на него навешивает более тяжелые задачи. Но ему нужно просто наиграться», – сказал Федотов.