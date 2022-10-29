Ненахов о неудачах «Локомотива»: «Настроение ужасное. Дело в игроках, а не в тренерах»

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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов подвел итоги матча с ЦСКА (0:1) в Мир РПЛ.

«Мы проиграли, но при этом неплохо играли.

Настроение ужасное. Позиция у нас тяжелая, но команда не падает духом.

Неудачная серия продолжается. Свой стопроцентный момент не забили, еще и пропустили гол в начале матча. Тяжело анализировать.

Федоров – квалифицированный тренер. Дело в игроках, а не в тренерском штабе», – сказал Ненахов.

«Локомотив» остался на 14-м месте в Мир РПЛ после поражения от ЦСКА. У железнодорожников 12 очков в 15 матчах

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