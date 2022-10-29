Йоканович о 6:1 с «Химками»: «После 3:0 «Динамо» ослабило хватку, казалось, что ребята спали. Вышедшие на замену освежили игру»

Главный тренер высказался о победе над «Химками».

Бело-голубые разгромили соперника со счетом 6:1 в 15-м туре Мир .

– Команда серьезно отнеслась к сегодняшнему матчу, мы много работали. Я удовлетворен результатом и качеством игры. Конечно, после 3:0 мы немного ослабили немного хватку, ребята, казалось, что спали, но игроки, которые вышли на замену, освежили игру и нашли силы еще забить мячи.

– У матча «Химок» против «Спартака» тоже было много голов, но они не пропустили. Почему такая реализация, могли же больше забить?

– У «Спартака» был свой матч с «Химками». Если сравнивать наши матчи, то да, мы сегодня пропустили, но в целом вы правы. Мы создали много моментов, доминировали и территориально, и инициативой. Игроки атакующей группы много прессинговали, оказывали давление на соперника. Они проделали очень большой объем работы. Могли забить больше по количеству тех моментов, которые были.

– Перед матчем было много разговоров о состоянии поля. Как вы его оцените?

– Поле находится в плохом состоянии, но у меня был опыт игры и на полях в худшем состоянии. Надеемся, что через две недели в матче с ЦСКА состояние поля будет лучше, – сказал Йоканович.