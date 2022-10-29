Гогниев о «Химках»: «Мы это разгребем, если дадут сделать из команды конфетку. Верю в чудеса»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча с «Динамо».

Подмосковная команда потерпела поражение со счетом 1:6 в 15-м туре Мир .

– Хромает реализация, можно было реализовать пару моментов, брак не позволил нам выиграть. было сильнее на голову.

– Как «подкрутить» реализацию?

– Есть исполнительское мастерство, мы над этим работаем, но, к сожалению, реализация хромает, потому что психологическое состояние одно. Замены влияют на игру.

Дулаев из Второй лиги вышел, сделал пенальти, Казанцев. Они не потерялись и хорошо выглядели на этом уровне. Идет становление команды, на что наиграли, то и есть.

– Вас удалили, второй тайм наблюдали с трибуны. Увидели что‑то новое?

– Для себя ничего нового не увидел. С составом угадали, не справились с тем, что хотели сделать. Хотели, но не получилось, – сказал Гогниев.

«Есть чудеса и есть реалии. Как тренер я верю в чудеса. Если каждый сыграет на своем уровне, на 101 процент, мы выиграем эти матчи. Результаты очень плохие, много пропускаем.

Надо признаться, мы очень плохо готовы. Мне это разгребать. Точно знаю, мы это разгребем, если дадут возможность сделать из команды «Химки» конфетку», – цитирует Гогниева «Чемпионат».