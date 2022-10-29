Сын инвестора «Химок» Садыгов забил впервые в сезоне спустя 15 минут после выхода на замену – «Динамо» с пенальти при счете 0:6

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Нападающий «Химок» Илья Садыгов забил первый гол в сезоне.

Форвард, вышедший на замену на 78-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (1:6), на 93-й минуте реализовал пенальти. Он забил при счете 0:6.

21-летний Садыгов, сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова, забил первый гол в этом розыгрыше Мир РПЛ. До этого он выходил на поле в 10 матчах чемпионата.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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