поддержал Антони, которого раскритиковали за финт в игре .

В одном из эпизодов матча против (3:0) вингер остановил мяч на чужой половине поле и выполнил два разворота на 360 градусов. Бразилец ранее неоднократно делал этот финт.

За это действие его раскритиковал Пол Скоулз. Эрик тен Хаг сказал, что «внесет коррективы, если это финт ради финта».

«Это здорово. Обожаю видеть финты на поле. Футбол – это развлечение, он должен приносить удовольствие», – написал бывший нападающий сборной Англии.

Антони исполнил странный финт с «Шерифом». Его раскритиковали Скоулз и Харгривз – даже Тен Хаг не спешит заступаться