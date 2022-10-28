Антони о финте в матче с «Шерифом»: «Я не перестану. Мы известны благодаря своему искусству»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о своем финте в матче .

В одном из эпизодов матча против (3:0) хавбек остановил мяч на чужой половине поле и выполнил два разворота на 360 градусов. Бразилец ранее неоднократно делал этот финт.

За это действие его раскритиковал Пол Скоулз. Эрик тен Хаг сказал, что «внесет коррективы, если это финт ради финта».

«Мы известны благодаря своему искусству. И я не перестану делать то, благодаря чему оказался здесь», – написал Антони в инстаграме, выложив видео с этим финтом.

Антони исполнил странный финт с «Шерифом». Его раскритиковали Скоулз и Харгривз – даже Тен Хаг не спешит заступаться