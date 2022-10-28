Тен Хаг об упорстве Роналду в игре с «Шерифом»: «Он не сдавался. Вот почему он так хорош»

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Эрик тен Хаг отметил упорство Криштиану Роналду в матче с «Шерифом».

Тренер «Манчестер Юнайтед» говорил об этом в контексте того, что 37-летний форвард упустил несколько моментов, но в итоге все равно забил.

«Он продолжал идти вперед. Команда продолжала идти вперед, чтобы Роналду оказался в нужной ситуации.

Криштиану шел вперед, чтобы оказаться в нужной позиции. Он не сдавался. В этом вся его карьера.

Вот почему Роналду так хорош, и он получил награду за это», – сказал тен Хаг.

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