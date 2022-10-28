Тен Хаг о трюке Антони: «Если это финт ради финта, я внесу коррективы»

Эрик тен Хаг отреагировал на финт Антони в игре с .

В одном из эпизодов матча (3:0) хавбек остановил мяч на чужой половине поле и выполнил разворот на 360 градусов. Бразилец ранее неоднократно делал этот финт.

«У меня нет никаких проблем с этим финтом, если он приносит пользу.

Я требую от большего. Больше открываний, больше входить в штрафную, больше действий на ограниченном пространстве.

Подобный финт крут, пока он полезен. Если ты не потерял мяч, все нормально. Но если это финт ради финта, я внесу коррективы», – сказал главный тренер «МЮ».