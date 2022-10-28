Тен Хаг о трюке Антони: «Если это финт ради финта, я внесу коррективы»
Эрик тен Хаг отреагировал на финт Антони в игре с «Шерифом».
В одном из эпизодов матча Лиги Европы (3:0) хавбек «Манчестер Юнайтед» остановил мяч на чужой половине поле и выполнил разворот на 360 градусов. Бразилец ранее неоднократно делал этот финт.
«У меня нет никаких проблем с этим финтом, если он приносит пользу.
Я требую от Антони большего. Больше открываний, больше входить в штрафную, больше действий на ограниченном пространстве.
Подобный финт крут, пока он полезен. Если ты не потерял мяч, все нормально. Но если это финт ради финта, я внесу коррективы», – сказал главный тренер «МЮ».
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