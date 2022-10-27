Скоулз о финте Антони с разворотом: «Показуха, это смешно. Надо избавляться от такого»
Пол Скоулз критично отреагировал на финт Антони в матче с «Шерифом».
В одном из эпизодов полузащитник «Манчестер Юнайтед» остановил мяч на чужой половине поле и выполнил разворот на 360 градусов. Бразилец ранее неоднократно делал этот финт.
«Я не знаю, что он делает. Это смешно. Показуха. Но это его манера игры. Я видел, как он делал это в «Аяксе». Думаю, ему надо избавиться от этого», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире BT Sport.
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