«Оставьте Антони в покое, пусть получает удовольствие». Фьортофт заступился за вингера «МЮ»

заступился за вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.

В одном из эпизодов матча против «Шерифа» (3:0) хавбек остановил мяч на чужой половине поле и выполнил разворот на 360 градусов. Бразилец ранее неоднократно делал этот финт.

назвал трюк бразильца «показухой».

« исполнил разворот. И что?! Оставьте парня в покое, пусть получает удовольствие.

Неуважение? Думаю, все мы как-нибудь сможем смириться с этим.

22-летний бразилец, любящий футбол, исполнил «трюк»… Успокойтесь и примите это», – написал экс-форвард сборной Норвегии в твиттере.