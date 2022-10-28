«Оставьте Антони в покое, пусть получает удовольствие». Фьортофт заступился за вингера «МЮ»
Ян-Оге Фьортофт заступился за вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.
В одном из эпизодов матча Лиги Европы против «Шерифа» (3:0) хавбек «Манчестер Юнайтед» остановил мяч на чужой половине поле и выполнил разворот на 360 градусов. Бразилец ранее неоднократно делал этот финт.
Пол Скоулз назвал трюк бразильца «показухой».
«Антони исполнил разворот. И что?! Оставьте парня в покое, пусть получает удовольствие.
Неуважение? Думаю, все мы как-нибудь сможем смириться с этим.
22-летний бразилец, любящий футбол, исполнил «трюк»… Успокойтесь и примите это», – написал экс-форвард сборной Норвегии в твиттере.
Комментарии