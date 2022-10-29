Неймар поддержал Антони после критики за финт: «Продолжай! Будь смелым и счастливым»

поддержал Антони, которого раскритиковали за финт в игре .

В одном из эпизодов матча против (3:0) вингер остановил мяч на чужой половине поле и выполнил два разворота на 360 градусов. Бразилец ранее неоднократно делал этот финт.

За это действие его раскритиковал Пол Скоулз. Эрик тен Хаг сказал, что «внесет коррективы, если это финт ради финта».

«Продолжай, ничего не меняй! Вперед, друг, будь смелым и счастливым», – написал форвард , опубликовав видео с финтом Антони.

Антони исполнил странный финт с «Шерифом». Его раскритиковали Скоулз и Харгривз – даже Тен Хаг не спешит заступаться