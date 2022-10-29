«Локо» явно не хватает тактической гибкости, умения перестроить игру по ходу матча». Динияр Билялетдинов о красно-зеленых

высказался о проблемах «Локомотива».

– Понимаете капитана «Локо» Баринова, обвинившего одноклубников в... Скажем так — в безразличии?

— Я видел много матчей «Локомотива». Бросается в глаза — жилы рвут единицы. Но это не отсутствие желания. Просто растерянность. План на игру не работает — и все рушится. Появляются дыры в обороне, кто-то недобегает, и соперник сразу наказывает.

В каких-то матчах «Локомотиву» стоило сыграть прагматичнее. Не лететь вперед сломя голову, а отойти назад, построже действовать в обороне. Заманить соперника — и потом поймать на контратаке. Тактической гибкости, умения перестроить игру по ходу матча «Локо» явно не хватает.

Если же говорить о самоотдаче, то ни к Баринову, ни к Миранчуку претензий точно нет. Но что они могут, когда нет поддержки? – сказал экс-хавбек ива».