Керк уверен, что «Локо» не вылетит из РПЛ: «У нас качественная команда»

Хавбек «Локомотива» Гирано Керк уверен, что команда сохранит место в Мир РПЛ.

В субботу железнодорожники уступили «Динамо» (1:3).

– Что произошло с «Локомотивом» после того, как вы забили гол?

– Мы защищались очень хорошо, пока не получили пенальти в наши ворота.

– Почему вы нанесли только три удара по воротам?

– Было сложно пробраться сквозь оборону «Динамо».

– «Локомотив» идет на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Может ли команда избежать вылета из турнира?

– Да, конечно.

– Почему вы так уверены?

– Потому что у нас качественная команда.

«Локомотив» набрал 12 очков в 14 матчах и 14-е места в таблице чемпионата России.