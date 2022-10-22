Керк уверен, что «Локо» не вылетит из РПЛ: «У нас качественная команда»
Хавбек «Локомотива» Гирано Керк уверен, что команда сохранит место в Мир РПЛ.
В субботу железнодорожники уступили «Динамо» (1:3).
– Что произошло с «Локомотивом» после того, как вы забили гол?
– Мы защищались очень хорошо, пока не получили пенальти в наши ворота.
– Почему вы нанесли только три удара по воротам?
– Было сложно пробраться сквозь оборону «Динамо».
– «Локомотив» идет на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Может ли команда избежать вылета из турнира?
– Да, конечно.
– Почему вы так уверены?
– Потому что у нас качественная команда.
«Локомотив» набрал 12 очков в 14 матчах и 14-е места в таблице чемпионата России.
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