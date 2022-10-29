«Черчесов – достояние российского футбола. Стасик очень симпатично работает с венграми, игроки по струнке ходят». Кавазашвили о тренере

оценил успехи во главе .

Венгерский клуб сыграл вничью с «Монако» (1:1), занял первое место в группе Лиги Европы и вышел в 1/8 финала.

«Черчесов – национальное достояние российского футбола. Очень симпатично Стасик работает с венграми.

В Лиге Европы он может пройти далеко. В таких турнирах крайне важна дисциплина, а в командах Черчесова с этим полный порядок – игроки по струнке ходят.

Если Черчесов и дальше продолжит прославлять Россию в Европе, то он искупит всю свою вину за провал на Евро. Сейчас Черчесов вновь на коне, за это его нельзя не уважать – мужчина с характером. Желаю «Ференцварошу» победы в Лиге Европы», – сказал экс-вратарь «Спартака».