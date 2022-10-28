Властимил Петржела: «Зенит» с закрытыми глазами обыграл бы «Ференцварош» Черчесова»

Властимил Петржела считает, что «Зенит» обыграл бы «Ференцварош» .

Венгерский клуб ранее вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

«Черчесов прошел сложный путь. После провала на Евро-2020 многие списали его со счетов, но Станислав доказал, что является сильным футбольным тренером. – сложный с точки зрения конкуренции турнир, поэтому успех там всегда имеет большое значение.

Хотя сейчас российские клубы отстранены от еврокубков, но я уверен, что в очном матче «Зенит» бы обыграл Черчесова с закрытыми глазами. Индивидуально игроки «Зенита» намного сильнее венгров», – сказал бывший тренер .