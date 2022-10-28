Сергей Юран: «Черчесов сильнее Карпина по результату. У него есть победы в Польше и Венгрии, выход в плей-офф ЛЕ»

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Сергей Юран считает, что Станислав Черчесов более сильный тренер, чем Валерий Карпин.

«Карпин попробовал себя в Европе, и что? У него там не получилось, а у Черчесова за плечами победы в чемпионате Польши, Венгрии. Сейчас он вышел в плей-офф Лиги Европы.

Думаю, что их сравнивать немного некорректно. Тренера судят по результатам, в этом плане Черчесов сильнее Карпина. Это нужно признать.

Я ровно отношусь к обоим, но всегда нужно смотреть на результат», – сказал бывший главный тренер «Химок».

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