Сергей Юран: «Черчесов сильнее Карпина по результату. У него есть победы в Польше и Венгрии, выход в плей-офф ЛЕ»

считает, что более сильный тренер, чем .

«Карпин попробовал себя в Европе, и что? У него там не получилось, а у Черчесова за плечами победы в чемпионате Польши, Венгрии. Сейчас он вышел в плей-офф Лиги Европы.

Думаю, что их сравнивать немного некорректно. Тренера судят по результатам, в этом плане Черчесов сильнее Карпина. Это нужно признать.

Я ровно отношусь к обоим, но всегда нужно смотреть на результат», – сказал бывший главный тренер «Химок».