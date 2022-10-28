Черчесов о разговорах про то, что он лучший тренер России: «Как говорил Киплинг, я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье»

отреагировал на слова о том, что он лучший тренер России.

«Никаких мыслей про выход в финал Лиги Европы нет. Игры только в марте. До этого момента надо заняться насущными вещами: три игрока уедут на чемпионат мира. Надо будет понять, в каком состоянии вернутся и, извиняюсь, вернутся ли вообще. Потому что трансферный интерес к ним есть.

Что касается разговоров о том, что я сначала лучший тренер России, то не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг», – сказал 59-летний тренер «Ференцвароша».

под руководством Черчесова вышел в 1/8 финала Лиги Европы.