Юрий Семин: «С Месси, Неймаром и Мбаппе команда Черчесова играла бы в финале ЛЧ. Он тренер высокой квалификации»
Юрий Семин высоко оценил тренера Станислава Черчесова.
«Ференцварош» Черчесова ранее занял первое место в группе Лиги Европы с «Монако» и вышел в 1/8 финала турнира.
«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов.
Станислав Саламович – хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию. Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец», – сказал бывший тренер «Локомотива».
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