Игроки «Баварии» отпраздновали выездную победу над «Барсой» в местном ночном клубе. На экраны выводили эмблему мюнхенцев

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Футболисты «Баварии» устроили вечеринку после победы над «Барселоной».

Мюнхенцы выиграли со счетом 3:0 в Лиге чемпионов на «Камп Ноу».

Нескольких игроков «Баварии» заметили в ночном клубе Shoko, танцующими и празднующими вместе с экс-игроком мюнхенского клуба Хави Мартинесом, который комментировал матч на Movistar+.

Футболисты побывали на дискотеке, организаторы которой вывели на экраны эмблему «Баварии», чтобы поздравить их после победы над «Барселоной».

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