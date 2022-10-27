Гави о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Это провал. Мы всегда должны выходить из группы»

оценил поражение «Барселоны» от «Баварии» (0:3) и вылет из Лиги чемпионов.

очень сильна физически, а когда защитники оставляют у себя за спиной свободное пространство, она этим тут же пользуется. Необходимо один на один выигрывать очные дуэли.

Такой опыт не должен сказаться на нас негативным образом. Мы знали, что уже почти вылетели и помочь может только чудо.

Теперь бросим все силы на то, чтобы победить в , тем более в прошлом сезоне сделать этого не удалось. Вылет – это неудача. Мы очень молоды, пришло много новых игроков, и пока мы недостаточно хорошо знаем друг друга. На это потребуется время.

И все же это провал, потому что всегда должна выходить из группы», – сказал полузащитник «Барселоны».

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