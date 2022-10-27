Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски зашел в раздевалку «Баварии» после поражения (0:3) в Лиге чемпионов.

Экс-форвард мюнхенцев поприветствовал бывших одноклубников после игры.

«Всегда приятно видеть Леви снова. Но, конечно, сочувствуем ему, особенно зная, насколько он амбициозен», – сказал хавбек «Баварии» Томас Мюллер.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Роберт Левандовски в пяти матчах забил пять голов, однако поразить ворота своей бывшей команды ему не удалось ни разу.

По итогам 5-го тура Лиги чемпионов «Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф турнира.

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