«Какая ##### «Барселона»?» Фанаты «Баварии» троллили каталонцев перед началом матча ЛЧ

Болельщики «Баварии» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Барселоны».

Перед началом вчерашнего матча Лиги чемпионов на «Камп Ноу» болельщики «Баварии» на трибунах скандировали: «Who the fuck is Barcelona?» («Какая ##### «Барселона»?» – прим. Sports.ru).

Это не первый раз, когда болельщики «Баварии» скандируют подобные кричалки в адрес каталонского клуба – их можно было услышать на трибунах еще в сезоне-2011/12. Так фанаты мюнхенцев отреагировали на то, что в 1/8 финала Лиги чемпионов того сезона обыграли «Базель» крупнее (7:0), чем «Барса» победила «Байер» (7:1).

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Барселона» на домашнем стадионе проиграла «Баварии» со счетом 0:3 и по итогам тура вылетела в Лигу Европы уже во втором розыгрыше подряд.