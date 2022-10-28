Стало известно, от чего зависят бонусы за трансфер Роберта Левандовского в «Барселону».

По информации журналистов Sport Bild Тоби Альтшеффля и Кристиана Фалька, получит по 1,25 млн евро за каждый сезон, в котором форвард забьет как минимум 25 голов в составе «Барселоны» во всех турнирах.

Таким образом, максимальная сумма, которую сможет получить «Бавария» в качестве бонусов, составляет 5 млн евро (по 1,25 млн евро за четыре сезона по контракту с «Барселоной»).

Напомним, что трансфер Левандовского обошелся «Барселоне» в 45 млн евро без учета бонусов.

В этом сезоне 34-летний нападающий забил 17 голов в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Полную статистику поляка можно изучить здесь.