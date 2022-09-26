Карпин не уверен, что матч с Ираном состоится: «Не из-за федераций футбола стран. Есть вещи поважнее нашей игры»

не уверен, что товарищеский матч с Ираном состоится в ноябре.

– О чем вы сейчас мечтаете?

– Чтобы была определенность по поводу будущего. Всех и всего.

– Определенность на матч с Ираном есть – он точно состоится?

– В том-то и дело – что все ок, готов, вроде бы подписано. Но у вас есть уверенность, что матч состоится?

– С – да.

– У меня – нет. Не из-за федераций футбола стран, а из-за других факторов. Есть вещи поважнее нашей игры.

– Вы бы где предпочти играть с Ираном – в Дохе или Тегеране?

– По мне, примерно то же самое.

– Доха – столица ЧМ, и там отношение медиа к нам может быть жестче.

– Внимания на это уже не обращаю, – сказал главный тренер сборной России.