Гаджиев о соперниках для сборной: «Сербия – нет другой страны, которая бы так нас поддеживала. Еще Иран, Китай или Беларусь»
Гаджи Гаджиев перечислил потенциальных соперников сборной России.
Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходит Сербия. Как раз сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конем» в исполнении сербов.
Нет другой страны, которая бы поддерживала нас так, как они. Так что можно было бы сыграть товарищескую игру с Сербией. Кто еще? Иран, Китай или Беларусь», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
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