Гаджиев о соперниках для сборной: «Сербия – нет другой страны, которая бы так нас поддеживала. Еще Иран, Китай или Беларусь»

перечислил потенциальных соперников сборной России.

Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходит . Как раз сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конем» в исполнении сербов.

Нет другой страны, которая бы поддерживала нас так, как они. Так что можно было бы сыграть товарищескую игру с Сербией. Кто еще? Иран, или , – сказал президент махачкалинского «Динамо».