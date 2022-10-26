Гаджиев о соперниках для сборной: «Сербия – нет другой страны, которая бы так нас поддеживала. Еще Иран, Китай или Беларусь»

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Гаджи Гаджиев перечислил потенциальных соперников сборной России.

Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходит Сербия. Как раз сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конем» в исполнении сербов.

Нет другой страны, которая бы поддерживала нас так, как они. Так что можно было бы сыграть товарищескую игру с Сербией. Кто еще? Иран, Китай или Беларусь», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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