Малафеев о вратарях «Зенита»: «Вариант со ставкой на Одоевского и продлением Кержакова считаю более оптимальным, чем покупку Лантратова»

считает, что стоит сделать ставку на имеющихся вратарей.

«Понятно, что с учетом отсутствия еврокубков в следующем сезоне в «Зените» могут произойти некоторые изменения в составе. Что касается вратаря, я бы рискнул и все-таки не стал брать нового голкипера.

Даже с учетом непонятности ситуации Крицюка я бы пока не стал приглашать Лантратова или кого-то еще. Продлил бы Кержакова, потому что он свой, понятный, адекватный и, в принципе, всегда может привнести качество и стабильность.

Ну и, конечно, сделал бы ставку на Одоевского – я очень сильно верю в этого парня и рассчитываю, что он себя полностью проявит, если ему дадут больше времени и возможности.

Отсутствие еврокубков – это время возможностей для того, чтобы продвигать молодежь, как в мое время. Тогда «Зенит» получил вратаря на долгие годы, и от этого выиграли все. Поэтому вариант со ставкой на Одоевского и сохранением нынешних вратарей считаю более оптимальным, чем покупку Лантратова. Думаю, сейчас нет необходимости усилять вратарскую линию извне. Есть время и возможность поэкспериментировать и получить своего крепкого вратаря.

Я бы еще, возможно, подтянул кого-нибудь из молодых для конкуренции и роста. Того же Бязрова, например. Свой голкипер намного полезнее привлеченного из другого клуба, как показывает практика», – сказал бывший вратарь клуба из Санкт-Петербурга.