Вячеслав Малафеев: «Спорт вне политики? На западе о таком никогда не слышали. Может, УЕФА и ФИФА вычеркнут победы сборной СССР?»

высказался о санкциях против российских спортсменов.

«Санкции против спортсменов, команд и сборных России.

– УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных;

– Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исключен из списка самых талантливых молодых футболистов мира по версии издания Goal.

Это свежие новости, которые пришлось прочитать только за сегодняшний день.

Мы уже с вами увидели запреты на участие в играх сборной России, исключение «Спартака» из Лиги Европы, запрет биатлона, регби, гимнастики, триатлона, тяжелой атлетики, шахмат и т.д. Отстранение от хоккейного чемпионата мира, от всех мировых турниров… Список можно продолжать бесконечно.

С учетом всех тенденций и вводимых новых санкций, может, те же УЕФА и захотят отнять все медали у нашей сборной России? Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Отнимут медали и вычеркнут из истории победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА?

Можно ожидать все от этого спортивного «мира», вплоть до того, что Льва Яшина лишат «Золотого мяча» – это будет дикостью всего спорта в целом.

Спорт, который вне политики? Судя по всему, на западе о таком никогда не слышали», – написал бывший вратарь и сборной России.