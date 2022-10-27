Ливерпуль — Наполи прогноз на матч 1 ноября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

В группе А Лиги Чемпионов все стало предельно ясно после предпоследнего тура, когда «Ливерпуль» обыграл в гостях с «Аякс», а «Наполи» на своем поле взял верх над «Рейнджерс». Теоретически в этом матче будет разыгрываться первое место, но учитывая результат первого поединка, вряд ли хозяева поставят задачу забить на четыре мяча больше. Получится — хорошо, нет — не страшно. Над тренерами не сильно довлеет результат, поэтому наверняка мы увидим экспериментальные составы, ведь тем же мерсисайдцам играть следующий матч на выезде с «Тоттенхэмом». У неаполитанцев тоже непростой соперник, придется ехать в Бергамо к «Аталанте». Британцы наверняка захотят поквитаться за первый матч, но и гости не намерены сдаваться на милость победителю, ведь у них продолжается серия матчей без поражений. Внимание любителей футбола на стадион Энфилд, начало матча в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: П1, Ф2 (-2), ТБ (2,5)

«Ливерпуль»

Команду Юргена Клоппа в этом году сильно штормит. Дошло до того, что сам главный тренер признался, что задача по борьбе за чемпионское звание в Англии снимается, уж слишком много очков потеряно на старте Премьер-лиги. С другой стороны, это может быть своеобразным психологическим ходом, чтобы раскрепостить игроков и снять напряжение. Пока не получается. Во внутреннем чемпионате мерсисайдцы чередуют победы с поражениями, отрыв от первого места достиг уже 12 очков, и мы не видим тот «Ливерпуль», к которому привыкли все последние годы. Наверное, даже таким клубам иногда следует взять паузу. Но остается еще Кубок Англии, Кубок лиги и Лига чемпионов. В европейском турнире, напротив, у клуба дела идут неплохо. Да, было то самое поражение на старте от «Наполи», но затем англичане выдали четырехматчевую победную серию. Теоретические шансы на продолжение борьбы сохранял «Аякс», но без своего предыдущего тренера это и команда уже другая. Перед вами итоги последних поединков «Ливерпуля».

Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Аякс» — «Ливерпуль» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 22.10.2022, «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» — 1 : 0

— «Ливерпуль» — : 0 АПЛ. 19.10.2022, «Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 1 : 0

— «Вест Хэм» — : 0 Лига Чемпионов. 12.10.2022, «Рейнджерс» — «Ливерпуль» — 1 : 7

— 1 : АПЛ. 09.10.2022, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 3 : 2

Факты и цифры

В 8 домашних матчах подряд «Ливерпуль» не знает поражений, серия побед в Лиге Чемпионов составляет 4 матча подряд

Мохамед Салах с 5 забитыми мячами лидирует в списке бомбардиров команды

Диого Жота — лучший ассистент с 3 голевыми передачами

«Наполи» (Неаполь)

А вот у «Наполи» в отличие от «Ливерпуля» все складывается удачно и даже более. Болельщики команды грезят скудетто спустя многие годы, когда чемпионский титул в Италии команда завоевала вместе с Диего Марадоной в составе. Теперь славу Марадоны прочат Хвиче Кварацхелия. При всем уважении вряд ли эти авансы игроку оправданы, но следует признать, что уровень его футбола кратно вырос со времен казанского «Рубина». Но не только одним грузином сейчас славятся неаполитанцы. Прекрасную игру демонстрируют Петр Зелиньски, Виктор Осимхен, Ирвин Лосано и другие. В 11 турах Серии А «Наполи» потерял очки лишь дважды, оба раза сыграв вничью, а в Лиге Чемпионов у команды стопроцентный результат. Накануне итальянский клуб играл с шотландским «Рейнджерс» и устроил очередной разгром. И все же оптимизм болельщиков должен быть сдержанным. Окончательные выводы о перспективах команды можно будет делать в январе-феврале будущего года. Представляем последние пять результатов южан.

Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Наполи» — «Рейнджерс» — 3 : 0

— «Рейнджерс» — : 0 Серия А. 23.10.2022, «Рома» — «Наполи» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 16.10.2022, «Наполи» — «Болонья» — 3 : 2

— «Болонья» — : 2 Лига Чемпионов. 12.10.2022, «Наполи» — «Аякс» — 4 : 2

Серия А. 09.10.2022, «Кремонезе» — «Наполи» — 1 : 4

Факты и цифры

Беспроигрышная серия «Наполи» во всех турнирах составляет 26 матчей подряд

Команда забила больше всех мячей в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов — 20

Лучшие бомбардиры Джакомо Распадори и Джованни Симеоне к по 4 забитых мяча

Андре-Франк Замбо-Ангисса и Хвича Кварацхелия лучшие ассистенты — по 3 голевых передачи

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи»

Чаще всего команды встречаются в рамках Лиги Чемпионов, но первый поединок провели в 2010 году в Лиге Европы. Тогда в Неаполе была зафиксирована нулевая ничья. С тех пор команды провели девять матчей.

Победы «Ливерпуля» — 3

Победы «Наполи» — 4

Ничьи — 2

Самая крупная победа «Ливерпуля» — 5 : 0

Самая крупная победа «Наполи» — 4 : 1

Если брать во внимание сумму двух встреч «Ливерпуль» еще ни разу не превосходил «Наполи» в Лиге Чемпионов, а за последние четыре года это их третье свидание в одной группе. Последние пять поединков закончились следующим образом:

Лига Чемпионов. 07.09.2022, «Наполи» — «Ливерпуль» — 4 : 1

— «Ливерпуль» — : 1 Лига Чемпионов. 27.11.2019, «Ливерпуль» — «Наполи» — 1 : 1

Лига Чемпионов. 17.09.2019, «Наполи» — «Ливерпуль» — 2 : 0

— «Ливерпуль» — : 0 Товарищеский. 28.07.2019, «Ливерпуль» — «Наполи» — 0 : 3

— 0 : Лига Чемпионов. 11.12.2018, «Ливерпуль» — «Наполи» — 1 : 0

«Наполи» очень неудобный соперник для «Ливерпуля». В последних четырех матчах англичане не могут переиграть своего оппонента. Но теперь очередь настала, считают букмекеры. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ливерпуля» — 1,63

Победа «Наполи» — 5,20

Ничья — 4,40

Мерсисайдцы приложат усилия и возьмут реванш, но его не хватит для первого места в группе — победа «Ливерпуля» с преимуществом в два мяча.

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Где смотреть матч Ливерпуль – Наполи