Где смотреть Ливерпуль – Наполи, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 1 ноября

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Во вторник, 1 ноября, сыграют Ливерпуль и Наполи в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ливерпуль – Наполи

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